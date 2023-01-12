



Столкновения в районе Дженина: тяжело ранен палестинец

Палестинские СМИ сообщают о столкновениях во время дневного рейда израильских военных в городе Кабатия к югу от Дженина.



Минздрав ПА заявил, что один палестинец был тяжело ранен во время столкновений.



Палестинская пресса утверждает, что израильские военные задержали 24-летнего Мухаммеда Али Ками в ходе рейда.



В ЦАХАЛе пока не комментировали проведение операции в этом районе.



