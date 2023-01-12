Столкновения в районе Дженина: тяжело ранен палестинец
Палестинские СМИ сообщают о столкновениях во время дневного рейда израильских военных в городе Кабатия к югу от Дженина.
Минздрав ПА заявил, что один палестинец был тяжело ранен во время столкновений.
Палестинская пресса утверждает, что израильские военные задержали 24-летнего Мухаммеда Али Ками в ходе рейда.
В ЦАХАЛе пока не комментировали проведение операции в этом районе.
عاجل| مصادر محلية: تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/LfT5l1m0ml— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 12, 2023