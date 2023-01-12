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Столкновения в районе Дженина: тяжело ранен палестинец
12.01.2023 17:28 Ольга Белозерова

Столкновения в районе Дженина: тяжело ранен палестинец

Палестинские СМИ сообщают о столкновениях во время дневного рейда израильских военных в городе Кабатия к югу от Дженина.

Минздрав ПА заявил, что один палестинец был тяжело ранен во время столкновений. 

Палестинская пресса утверждает, что израильские военные задержали 24-летнего Мухаммеда Али Ками в ходе рейда. 

В ЦАХАЛе пока не комментировали проведение операции в этом районе.

 

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