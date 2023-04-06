



Столкновения в мечети Аль-Акса в Иерусалиме вторую ночь подряд

В мечети Аль-Акса в Иерусалиме вторую ночь наблюдались столкновения между израильскими силовиками и мусульманами. Конфликт возник в то время, когда мусульмане отмечают священный месяц Рамадан, евреи начинают Песах, а христиане держат Великий пост и готовятся к Пасхе.



"Десятки молодых людей, нарушивших закон, в том числе в масках, занесли в мечеть фейерверки и камни с целью нарушения общественного порядка в этом районе и осквернили мечеть", — говорится в сообщении полиции.



Кроме того, в полиции утверждают, что были захлопнуты двери мечети, что не позволяло верующим выйти.



Правоохранители пишут, что не позволили зачинщикам беспорядков забаррикадироваться внутри и помогли верующим покинуть мечеть.



Приблизительно в то же время появились сообщения о беспорядках вблизи границы с Газой. Палестинцы подожгли шины и бросали самодельную взрывчатку в направлении границы.

