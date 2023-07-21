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Столкновения в Иудее и Самарии: убит палестинец
21.07.2023 18:25 Ирина Демьянова

Столкновения в Иудее и Самарии: убит палестинец

Палестинский подросток был убит, а трое сотрудников израильских сил безопасности получили легкие ранения в ходе отдельных столкновений в Иудее и Самрии в пятницу днем, сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что палестинцы в масках бросали камни в израильские силы в Умм-Сафа, сообщает The Times of Israel.

В заявлении говорится, что офицер МАГАВ открыл огонь по подозреваемым палестинцам, ранив как минимум одного.

Министерство здравоохранения ПА сообщило, что два человека были серьезно ранены в результате перестрелки, один из которых позже скончался.

Палестинские СМИ назвали погибшего 17-летним Мухаммад аль-Байед из близлежащего лагеря беженцев Джалазон.

Кроме того, в ходе столкновений с палестинцами в городе Бейт-Уммар были ранены офицер ЦАХАЛа и два офицера МАГАВ.

Согласно совместному заявлению, палестинец бросил взрывное устройство в сторону израильских сил в городе, легко ранив дежурного офицера резерва ЦАХАЛа.

В заявлении говорится, что сотрудник МАГАВ открыл огонь и ранил подозреваемого, бросившего самодельную бомбу. Его состояние неизвестно.

Офицер ЦАХАЛа был доставлен в больницу с осколочными ранениями ноги.

В заявлении также говорится, что еще два сотрудника МАГАВ получили легкие ранения от камней, брошенных палестинцами в Бейт-Уммаре.

 

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