



Столкновения в Иудее и Самарии: убит палестинец

Палестинский подросток был убит, а трое сотрудников израильских сил безопасности получили легкие ранения в ходе отдельных столкновений в Иудее и Самрии в пятницу днем, сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.



В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что палестинцы в масках бросали камни в израильские силы в Умм-Сафа, сообщает The Times of Israel.



В заявлении говорится, что офицер МАГАВ открыл огонь по подозреваемым палестинцам, ранив как минимум одного.



Министерство здравоохранения ПА сообщило, что два человека были серьезно ранены в результате перестрелки, один из которых позже скончался.



Палестинские СМИ назвали погибшего 17-летним Мухаммад аль-Байед из близлежащего лагеря беженцев Джалазон.



Кроме того, в ходе столкновений с палестинцами в городе Бейт-Уммар были ранены офицер ЦАХАЛа и два офицера МАГАВ.



Согласно совместному заявлению, палестинец бросил взрывное устройство в сторону израильских сил в городе, легко ранив дежурного офицера резерва ЦАХАЛа.



В заявлении говорится, что сотрудник МАГАВ открыл огонь и ранил подозреваемого, бросившего самодельную бомбу. Его состояние неизвестно.



Офицер ЦАХАЛа был доставлен в больницу с осколочными ранениями ноги.



В заявлении также говорится, что еще два сотрудника МАГАВ получили легкие ранения от камней, брошенных палестинцами в Бейт-Уммаре.



