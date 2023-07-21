Столкновения в Иудее и Самарии: убит палестинец
Палестинский подросток был убит, а трое сотрудников израильских сил безопасности получили легкие ранения в ходе отдельных столкновений в Иудее и Самрии в пятницу днем, сообщили представители палестинского здравоохранения и израильские военные.
В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что палестинцы в масках бросали камни в израильские силы в Умм-Сафа, сообщает The Times of Israel.
В заявлении говорится, что офицер МАГАВ открыл огонь по подозреваемым палестинцам, ранив как минимум одного.
Министерство здравоохранения ПА сообщило, что два человека были серьезно ранены в результате перестрелки, один из которых позже скончался.
Палестинские СМИ назвали погибшего 17-летним Мухаммад аль-Байед из близлежащего лагеря беженцев Джалазон.
Кроме того, в ходе столкновений с палестинцами в городе Бейт-Уммар были ранены офицер ЦАХАЛа и два офицера МАГАВ.
Согласно совместному заявлению, палестинец бросил взрывное устройство в сторону израильских сил в городе, легко ранив дежурного офицера резерва ЦАХАЛа.
В заявлении говорится, что сотрудник МАГАВ открыл огонь и ранил подозреваемого, бросившего самодельную бомбу. Его состояние неизвестно.
Офицер ЦАХАЛа был доставлен в больницу с осколочными ранениями ноги.
В заявлении также говорится, что еще два сотрудника МАГАВ получили легкие ранения от камней, брошенных палестинцами в Бейт-Уммаре.