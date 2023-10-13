



Столкновения в Иудее и Самарии: ситуация накаляется

За последние несколько часов произошло несколько столкновений с применением огнестрельного оружия в Иудее и Самарии.



В беспорядках участвовали сотни арабов.



Силы безопасности стараются разогнать беспорядки. Как сообщалось ранее, возле Тулькарма ликвидированы четыре террориста. Они пытались разрушить забор безопасности и бросить взрывчатку.



Кроме того, поступило несколько сообщений о стрельба в других местах. В рядах сил безопасности пострадавших нет.

