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Столкновения в Иудее и Самарии: ситуация накаляется
13.10.2023 16:37 Алина Груднева

Столкновения в Иудее и Самарии: ситуация накаляется

За последние несколько часов произошло несколько столкновений с применением огнестрельного оружия в Иудее и Самарии.

В беспорядках участвовали сотни арабов.

Силы безопасности стараются разогнать беспорядки. Как сообщалось ранее, возле Тулькарма ликвидированы четыре террориста. Они пытались разрушить забор безопасности и бросить взрывчатку.

Кроме того, поступило несколько сообщений о стрельба в других местах. В рядах сил безопасности пострадавших нет.
 

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