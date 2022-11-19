Столкновения в Хевроне: на военнослужащую ЦАХАЛа напали с палкой
Женщина-солдат ЦАХАЛа пострадала во время беспорядков, вспыхнувших в Хевроне.
По данным Армии обороны Израиля, на нее напали с палкой.
Столкновения произошли между поселенцами и палестинцами. На месте происшествия силы безопасности пытались восстановить порядок, применив средства для разгона толпы.
Военнослужащая ЦАХАЛа получила легкие травмы в результате нападения бунтовщика. Ей оказали медицинскую помощь на месте. В госпитализации пострадавшая ее нуждалась.