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Столкновения в Хавара: в ход пошли светошумовые гранаты
03.03.2023 13:45 Алина Груднева

Столкновения в Хавара: в ход пошли светошумовые гранаты

Днем, 3 марта, в Хавара произошли столкновения между силами безопасности и активистами на "Марше солидарности".

По данным 13-го канала, мероприятие организовали левые активисты, пришедшие поддержать жителей деревни.

Пока проводился марш, произошли столкновения. В беспорядки вмешались силы ЦАХАЛа, которые были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.

По указанию Армии обороны Израиля, автобусы прибывающих на мероприятие активистов остановили на блокпосту, откуда они пошли пешком в сторону Хавара.
 

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