



Столкновения в Хавара: в ход пошли светошумовые гранаты

Днем, 3 марта, в Хавара произошли столкновения между силами безопасности и активистами на "Марше солидарности".



По данным 13-го канала, мероприятие организовали левые активисты, пришедшие поддержать жителей деревни.



Пока проводился марш, произошли столкновения. В беспорядки вмешались силы ЦАХАЛа, которые были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.



По указанию Армии обороны Израиля, автобусы прибывающих на мероприятие активистов остановили на блокпосту, откуда они пошли пешком в сторону Хавара.

