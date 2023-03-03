Столкновения в Хавара: в ход пошли светошумовые гранаты
Днем, 3 марта, в Хавара произошли столкновения между силами безопасности и активистами на "Марше солидарности".
По данным 13-го канала, мероприятие организовали левые активисты, пришедшие поддержать жителей деревни.
Пока проводился марш, произошли столкновения. В беспорядки вмешались силы ЦАХАЛа, которые были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.
По указанию Армии обороны Израиля, автобусы прибывающих на мероприятие активистов остановили на блокпосту, откуда они пошли пешком в сторону Хавара.
עימותים ב"צעדת סולידריות" בחווארה: כוח צה"ל הגיב ברימוני הלם וגז מדמיע— חדשות 13 (@newsisrael13) March 3, 2023
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צה"ל מונע ממאות פעילי שמאל לצעוד לתוך הכפר חווארה. הפעילים מדווחים על זריקת רימוני הלם. קודם לכן, כוחות הביטחון עצרו עשרה אוטובוסים בצומת תפוח. הפעילים ירדו מהם והתחילו לצעוד לחווארה ברגל@carmeldangor pic.twitter.com/i99dGzMP1r— כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2023