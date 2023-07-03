Новости » Арабо-израильский конфликт
Столкновения поселенцев и палестинцев возле Хомеш
03.07.2023 16:39 Ирина Демьянова

Столкновения поселенцев и палестинцев возле Хомеш

Вспыхивает противостояние между поселенцами из незаконного форпоста Хомеш и жителями близлежащей палестинской деревни Бурка.

На видеозаписи, распространенной организацией “Еш Дин”, которая ведет кампанию против поселений, видно, как люди в масках бросают камни в палестинцев на кладбище в Бурке.

У одного человека, изображенного среди нападавших, открыто лицо, он носит ермолку и пейсы, типичные для некоторых религиозных поселенцев.

По информации, переданной “Еш Дину” от местного жителя, нападавшие также бросали камни в дом рядом с кладбищем, выбивая окна.

Однако представитель форпоста Хомеш говорит, что палестинцы из Бурки устроили пожары рядом с постом и что в ходе столкновения был ранен израильтянин, которого доставили на лечение.

Пресс-секретарь также прислал фотографию мужчины с окровавленной головой.
 



ЦАХАЛ пока не комментировал инцидент.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru