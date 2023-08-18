Новости » Арабо-израильский конфликт
Столкновения на Храмовой горе: скончался житель Иерусалима
18.08.2023 12:14 Алина Груднева

Столкновения на Храмовой горе: скончался житель Иерусалима

Житель Иерусалима, получивший ранения во время столкновений на Храмовой горе в 2021 году, скончался в ночь на 17 августа.

Хамза Абу Снейне был похоронен в пятницу, 18 августа.

Он был ранен резиновой пулей во время столкновений, которые вспыхнули на Храмовой горе во время последней пятничной молитвы 7 мая 2021 года.

Все это время пострадавший проходил лечение в медицинском центре "Хадасса Эйн-Керем". Незадолго до смерти его состояние резко ухудшилось.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы