Столкновения на Храмовой горе: скончался житель Иерусалима
Житель Иерусалима, получивший ранения во время столкновений на Храмовой горе в 2021 году, скончался в ночь на 17 августа.
Хамза Абу Снейне был похоронен в пятницу, 18 августа.
Он был ранен резиновой пулей во время столкновений, которые вспыхнули на Храмовой горе во время последней пятничной молитвы 7 мая 2021 года.
Все это время пострадавший проходил лечение в медицинском центре "Хадасса Эйн-Керем". Незадолго до смерти его состояние резко ухудшилось.