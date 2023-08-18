



Столкновения на Храмовой горе: скончался житель Иерусалима

Житель Иерусалима, получивший ранения во время столкновений на Храмовой горе в 2021 году, скончался в ночь на 17 августа.



Хамза Абу Снейне был похоронен в пятницу, 18 августа.



Он был ранен резиновой пулей во время столкновений, которые вспыхнули на Храмовой горе во время последней пятничной молитвы 7 мая 2021 года.



Все это время пострадавший проходил лечение в медицинском центре "Хадасса Эйн-Керем". Незадолго до смерти его состояние резко ухудшилось.