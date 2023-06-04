Новости » Арабо-израильский конфликт
Хомеш
04.06.2023 20:59 Евгения Маркова

Столкновения между поселенцами и палестинцами возле форпоста Хомеш в Самарии

По сообщениям медиков и СМИ, между израильскими поселенцами из незаконного форпоста Хомеш и жителями палестинской деревни Бурка вспыхнули столкновения.

Палестинские СМИ опубликовали кадры столкновений, утверждая, что “поселенцы напали на деревню”.

Региональный совет Самарии заявляет, что палестинцы забрасывали камнями автомобили на дороге, ведущей в Хомеш.

Служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщила, что доставила двух израильтян в возрасте 20 лет с легкими травмами в больницу. Столкновения между поселенцами и палестинцами возле форпоста Хомеш в Самарии

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