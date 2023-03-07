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Столкновения между "Исламским джихадом" и ЦАХАЛом в Дженине
07.03.2023 15:37 Алина Груднева

Столкновения между "Исламским джихадом" и ЦАХАЛом в Дженине

Между ЦАХАЛом и палестинским "Исламским джихадом" в Дженине произошли столкновения.

Об этом сообщают арабские СМИ.

По словам террористов, они открыли огонь и бросили взрывчатку в израильские СМИ.

ЦАХАЛ в ответ выпустил ракету по зданию, где скрывались террористы. Другие подробности пока что не раскрываются.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные действуют в Дженине, но подробностей пока что не предоставила.

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