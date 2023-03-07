



Столкновения между "Исламским джихадом" и ЦАХАЛом в Дженине

Между ЦАХАЛом и палестинским "Исламским джихадом" в Дженине произошли столкновения.



Об этом сообщают арабские СМИ.



По словам террористов, они открыли огонь и бросили взрывчатку в израильские СМИ.



ЦАХАЛ в ответ выпустил ракету по зданию, где скрывались террористы. Другие подробности пока что не раскрываются.



Армия обороны Израиля сообщила, что военные действуют в Дженине, но подробностей пока что не предоставила.