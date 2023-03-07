Столкновения между "Исламским джихадом" и ЦАХАЛом в Дженине
Между ЦАХАЛом и палестинским "Исламским джихадом" в Дженине произошли столкновения.
Об этом сообщают арабские СМИ.
По словам террористов, они открыли огонь и бросили взрывчатку в израильские СМИ.
ЦАХАЛ в ответ выпустил ракету по зданию, где скрывались террористы. Другие подробности пока что не раскрываются.
Армия обороны Израиля сообщила, что военные действуют в Дженине, но подробностей пока что не предоставила.
تغطية صحفية: "جانب من اقتحام قوات الاحتلال الخاصة مخيم جنين". pic.twitter.com/ZAcM8o33oi— فلسطين بوست (@plespost) March 7, 2023