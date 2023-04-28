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Столкновения ЦАХАЛа с палестинцами недалеко от Бейт-Лехем
28.04.2023 17:20 Алина Груднева

Столкновения ЦАХАЛа с палестинцами недалеко от Бейт-Лехем

Днем, 28 апреля, в палестинской деревне недалеко от Бейт-Лехем произошли столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими погромщиками.

Об этом сообщает Ynet.

Уточняется, что бойцы Армии обороны Израиля применили средства для разгона толпы.

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, сообщило, что в результате стрельбы якобы был убит 16-летний мальчик.

По словам источника в ЦАХАЛе, один из палестинцев получил ранение. Армия обороны Израиля проверяет информацию о гибели палестинца. Потерь среди израильских военных нет.

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