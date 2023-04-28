



Столкновения ЦАХАЛа с палестинцами недалеко от Бейт-Лехем

Днем, 28 апреля, в палестинской деревне недалеко от Бейт-Лехем произошли столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими погромщиками.



Об этом сообщает Ynet.



Уточняется, что бойцы Армии обороны Израиля применили средства для разгона толпы.



Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, сообщило, что в результате стрельбы якобы был убит 16-летний мальчик.



По словам источника в ЦАХАЛе, один из палестинцев получил ранение. Армия обороны Израиля проверяет информацию о гибели палестинца. Потерь среди израильских военных нет.