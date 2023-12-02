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Стало известно о планах Израиля на Газу после войны
02.12.2023 10:40 Алина Груднева

Стало известно о планах Израиля на Газу после войны

Агентство Reuters сообщило о намерении Израиля после войны буферную зону на границе с Газой.

По словам источников, это позволит пресечь на корню возможные атаки.

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"Израиль хочет создать буферную зону между Газой и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС или других боевиков и нападение на Израиль", - сказал источник.

По данным агентства, а таких планах Израиль проинформировал Египет, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.

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