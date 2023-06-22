



Стало известно о еще одном столкновении в Самарии

Вечером, 22 июня, в арабской деревне Джалуб в Иудее и Самарии произошли столкновения между местными жителями и израильскими поселенцами.



Об этом сообщают арабские СМИ и местные паблики.



Судя по кадрам, поселенцы и палестинцы бросают друг в друга камни. Также виден большой костер, горящий недалеко от деревни.



Армия обороны Израиля пока что не комментирует эту ситуацию. Отметим, что беспорядки в палестинских деревнях происходят после того, как был совершен теракт в поселении Эли, в результате которого погибли четверо израильтян.