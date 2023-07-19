



Стало известно, как группировки в Газе воспользовались похищением Цурковой

Палестинские группировки в Газе воспользовались похищением израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой в Багдаде в качестве возможности для обмена пленными.



По данным арабских СМИ, с таким предложением они обратились к Ираку, потребовав обменять удерживаемую в плену израильтянку на палестинских заключенных.



Члены Комитета палестинских заключенных и исламистские группировки в Газе организовали акцию протеста, в которой также приняли участие бывшие заключенные.



Арабские медиа сообщают о том, что Цуркову похитили специально для того, чтобы заставить Израиль освободить иранского оперативника Юсефа Шахбази Аббасалило, который был задержан Моссадом, когда планировал теракт на Кипре.



Координатор Комитета заключенных Газы Заки Дабабиш назвал Цуркову "сионистской террористкой", сообщив о том, что она живет в еврейском поселении. Он также заявил, будто израильтянка раньше работала на бывшего министра Натана Щаранского.



"Наши люди в Ираке захватили израильтянку Цуркову, террористку узурпаторской организации, которая сеет хаос в Палестине, Ираке и других местах", — сказал Дабабиш.