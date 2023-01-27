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США призывают Израиль и палестинцев к деэскалации
27.01.2023 19:58 Ольга Белозерова

США призывают Израиль и палестинцев к деэскалации

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним насилием в Израиле и в Иудее и Самарии, и считают, что всем сторонам необходимо срочно снизить напряженность в регионе.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает FX Empire.

"Мы считаем, что всем сторонам необходимо срочно деэскалировать ситуацию, предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и работать вместе над улучшением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии. Мы, безусловно, глубоко обеспокоены эскалацией насилия. А также ракетами, которые, по-видимому, были запущены из Газы", - заявил Кирби.

По его словам, за последние несколько дней администрация Байдена тесно взаимодействовала как с израильтянами, так и с палестинскими властями в связи с недавним насилием.

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