



США призывают Израиль и палестинцев к деэскалации

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним насилием в Израиле и в Иудее и Самарии, и считают, что всем сторонам необходимо срочно снизить напряженность в регионе.



Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает FX Empire.



"Мы считаем, что всем сторонам необходимо срочно деэскалировать ситуацию, предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и работать вместе над улучшением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии. Мы, безусловно, глубоко обеспокоены эскалацией насилия. А также ракетами, которые, по-видимому, были запущены из Газы", - заявил Кирби.



По его словам, за последние несколько дней администрация Байдена тесно взаимодействовала как с израильтянами, так и с палестинскими властями в связи с недавним насилием.