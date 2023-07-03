



США поддерживают безопасность Израиля и его право на самооборону, – Белый дом

Белый дом внимательно следит за ситуацией в Иудее и Самарии, где израильские силы нанесли удары беспилотниками по городу Дженин в рамках одной из крупнейших операций на данной территории за 20 лет. Об этом заявил в понедельник официальный представитель.



"Мы ознакомились с сообщениями и внимательно следим за ситуацией, — заявил представитель Белого дома. - Мы поддерживаем безопасность Израиля и его право защищать свой народ от ХАМАСа, палестинского исламского джихада и других террористических групп".



