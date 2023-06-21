



США осуждают бесчинства поселенцев в палестинских деревнях

Соединенные Штаты осуждают сегодняшние нападения поселенцев на палестинские деревни в Иудее и Самарии после вчерашней террористической стрельбы, в результате которой погибли четыре израильтянина.



“Мы осуждаем эти акты насилия, а также выражаем наши соболезнования семьям пострадавших”, — заявил официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель в начале брифинга для прессы, во время которого он также подтвердил осуждение США теракта во вторник.



“Ответственность и правосудие должны обеспечиваться с одинаковой строгостью во всех случаях экстремистского насилия”, — говорит Патель, используя ту же точку зрения, которую использовала администрация Байдена после буйства поселенцев в Хаварa четыре месяца назад.



Аресты в ходе этого нападения были ограниченными, и никаких обвинений предъявлено не было.



За последние два дня из-за нападений поселенцев также не было произведено никаких арестов.



“Мы приветствуем осуждение этих действий ЦАХАЛом и ожидаем, что правительство Израиля обеспечит полную ответственность и судебное преследование виновных в этих нападениях в дополнение к компенсации за потерянные дома и имущество”, — говорит Патель.



США также осуждают решение Израиля построить 1000 новых жилых домов в ответ на вчерашние террористические акты, заявив, что это еще больше “разожжет напряженность” в отношениях с палестинцами.



“Односторонние действия, подобные этому — например, продвижение урегулирования — только разожгут напряженность и подорвут перспективу решения на основе двух государств”, — говорит Патель.



