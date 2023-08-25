



США осуждает Бен-Гвира за высказывания о превосходстве прав евреев над арабами

В четверг США раскритиковали министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его заявления о том, что право евреев путешествовать и безопасно жить в Иудее и Самарии важнее, чем свобода передвижения арабов.



В редком комментарии, назвав лидера партии “Оцма Иегудит” по имени, представитель Госдепартамента осудил эти высказывания как подстрекательские и сравнил их с расистской риторикой, опасно раздуваемой высокопоставленными чиновниками.



США “решительно осуждают подстрекательские комментарии министра Бен-Гвира о свободе передвижения палестинских жителей Западного берега”, сообщил представитель The Times of Israel в четверг вечером.



Напомним, днем ранее, объясняя свою поддержку ужесточения ограничений в отношении палестинцев на фоне продолжающейся волны террора, Бен Гвир сказал 12 каналу: “Мое право, а также право моей жены и моих детей передвигаться по дорогам в Иудее и Самарии более важно, чем право на передвижение для арабов”.



Пресс-секретарь заявил, что Госдепартамент "осуждает любую расистскую риторику".



"Подобные сообщения особенно разрушительны, когда их усиливают те, кто занимает руководящие должности, и они несовместимы с продвижением уважения прав человека для всех, — говорится в заявлении. - Президент [США] Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что и израильтяне, и палестинцы заслуживают того, чтобы пользоваться равными мерами свободы и безопасности ".



