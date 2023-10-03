



США осудили Израиль за снос двух домов в Восточном Иерусалиме

Белый дом осудил Израиль за снос двух жилых домов в районе Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме, построенных без разрешения и принадлежавших палестинцам .



Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге для прессы:



“Израиль и Палестинская администрация должны избегать односторонних мер, которые усугубляют напряженность и подрывают усилия по продвижению переговоров по решению проблемы двух государств.



Это включает в себя практичность сноса и принудительного выселения семей из домов, в которых они жили на протяжении нескольких поколений”.

