США осудили Израиль за снос двух домов в Восточном Иерусалиме
Белый дом осудил Израиль за снос двух жилых домов в районе Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме, построенных без разрешения и принадлежавших палестинцам .
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге для прессы:
“Израиль и Палестинская администрация должны избегать односторонних мер, которые усугубляют напряженность и подрывают усилия по продвижению переговоров по решению проблемы двух государств.
Это включает в себя практичность сноса и принудительного выселения семей из домов, в которых они жили на протяжении нескольких поколений”.