



США обеспокоены "всплеском насилия" в Иудее и Самарии

Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией напряженности в Иудее и Самарии на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛа "Волнорез".

По данным 13 канала, об этом объявила помощница госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Недавно она посетила регион, выразив "серьезную обеспокоенность" ситуацией.

"Американцы выразили опасение по поводу эскалации в сфере безопасности в Иудее и Самарии, если эта динамика, в ходе которой убивают палестинцев, продолжится", — сказал высокопоставленный израильский источник на условиях анонимности.

Лиф призвала Израиль к экономическим и другим шагам "доброй воли" в отношении палестинцев, предупредив, что даже этого может быть недостаточно на фоне растущей напряженности.