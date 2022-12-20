



США обеспокоены израильской "практикой депортации"

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США "обеспокоены практикой депортации и лишения вида на жительство", к которой прибегает Израиль.



Таким образом Прайс ответил на вопрос о депортации из Израиля Салаха Хамури, который отбывал срок за попытку убийства Овадии Йосефа и членство в террористической организации. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы слышали заявления израильского правительства о том, что это решение было принято из соображений безопасности Израиля. Со своей стороны, мы, конечно, признаем очень реальные проблемы безопасности, стоящие перед Израилем, и мы подтвердили нашу приверженность безопасности Израиля. Однако у нас есть опасения по поводу практики депортации и лишения вида на жительство, а также потенциальной угрозы такой политики для демографического характера Иерусалима", - заявил Нед Прайс.