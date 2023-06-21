



США обеспокоены эскалацией в Израиле

Государственный департамент США осудил теракт возле поселения Эли и выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия в Самарии в последние недели.



"Соединенные Штаты осуждают террористический акт против израильтян возле Эли. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — сказал официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.



По его словам, Вашингтон продолжает работать с Израилем и руководством ПА, чтобы продвигать шаги по деэскалации.



"Мы обеспокоены продолжением насилия в Иудее и Самарии в последние недели, в результате которого погибли и получили ранения палестинские и израильские мирные жители", - добавили в Госдепе.