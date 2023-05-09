Новости » Арабо-израильский конфликт
США об операции в Газе: призываем к деэскалации
09.05.2023 20:07 Алина Груднева

США об операции в Газе: призываем к деэскалации

Посольство США в Иерусалиме призвало "все стороны" к деэскалации на фоне операции ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

"Мы внимательно следим за израильскими авиаударами в Газе, в результате которых погибли трое лидеров палестинского "Исламского джихада. Нам также известны сообщения о трагической гибели 10 мирных жителей в результате израильских ударов", - сказано в заявлении.

Дипломаты призвали к спокойствию для защиты мирных жителей и предотвращения дальнейших жертв среди гражданского населения.

"Приверженность США безопасности Израиля остается непоколебимой", - резюмировали в американском посольстве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы