



США не поддержали идею Нетаниягу о руководстве Газой

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Израиль готовится руководить Газой “в течение неопределенного периода”, и заявила, что “Газа является палестинской землей и останется таковой”.



На брифинге для прессы Патель сказал: “Палестинцы должны быть в авангарде, когда дело доходит до решения по Газе. Мы не поддерживаем повторную оккупацию, да и Израилю она не нужна”.



“Я согласен с Израилем, что невозможно вернуться к статус-кво 6 октября. Газа не может быть базой для терроризма против граждан Израиля или где-либо еще в мире”.



