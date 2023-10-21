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США и арабские страны активизируются в перекрытии финансирования ХАМАСа
21.10.2023 21:59 Алина Груднева

США и арабские страны активизируются в перекрытии финансирования ХАМАСа

Представители американского минфина посетят Саудовскую Аравию и Катар в рамках усилий по перекрытию финансирования террористической организации ХАМАС.

По данным агентства Bloomberg, чиновники отправятся в арабские страны на следующей неделе.

Замминистра США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон примет участие в заседании исполкома Центра по борьбе с финансированием терроризма, которому поручено наладить связи с шестью арабскими странами для разрушения сетей финансирования ХАМАСа.

Катар также примет американских чиновников. В Вашингтоне хотят, чтобы страна также внесла свой вклад.

"Катар имеет доступ к ХАМАСу, которого, безусловно, нет ни у нас, ни у израильтян", - пояснил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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