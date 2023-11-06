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США: ХАМАС не будет контролировать Газу
06.11.2023 20:47 Алина Груднева

США: ХАМАС не будет контролировать Газу

Вашингтон настаивает на том, что полное прекращение огня в Газе не является целесообразным на данном этапе и пойдет на пользу одному лишь ХАМАСу.

Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа Джон Кирби.

"Мы поддерживаем только гуманитарные перерывы", - сказал он.

По словам Кирби, все вопросы о прекращении огня будут рассматриваться во время переговоров и консультаций с партнерами в регионе.

"ХАМАС не сможет контролировать Газу. Мы ведем дискуссии о том, как это будет выглядеть после окончания войны", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что ситуация в Газе не будет той, что была до 7 октября, когда террористы ХАМАС устроили резню в Израиле.

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