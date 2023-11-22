



Срок действия соглашения о заложниках ограничен 10 днями



Одобренное утром 22 ноября правительством решение о соглашении по освобождению заложников ограничено сроком до десяти дней с момента завершения передачи первой группы освобожденных.



Палестинские заключенные, освобождение которых было одобрено, но которые не будут выпущены из тюрьмы в обмен на заложников, не будут освобождены из-под стражи, а решение в отношении них будет отменено.



В принципе, правительство одобрило освобождение 300 заключенных службы безопасности, которые будут освобождены только при условии возвращения в Израиль 100 заложников, имена которых Израиль передаст ХАМАСу. Также было решено, что заложники - матери и дети не будут разлучаться, и будут освобождаться вместе.