Тревога на границе с Ливаном
Новости » Арабо-израильский конфликт
Срок действия соглашения о заложниках ограничен 10 днями
22.11.2023 10:57 Аркадий Бочаровский

Срок действия соглашения о заложниках ограничен 10 днями


Одобренное утром 22 ноября правительством решение о соглашении по освобождению заложников ограничено сроком до десяти дней с момента завершения передачи первой группы освобожденных. 

Палестинские заключенные, освобождение которых было одобрено, но которые не будут выпущены из тюрьмы в обмен на заложников, не будут освобождены из-под стражи, а решение в отношении них будет отменено. 

В принципе, правительство одобрило освобождение 300 заключенных службы безопасности, которые будут освобождены только при условии возвращения в Израиль 100 заложников, имена которых Израиль передаст ХАМАСу. Также было решено, что заложники - матери и дети не будут разлучаться, и будут освобождаться вместе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы