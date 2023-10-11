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Среди убитых на фестивале в Израиле оказался гражданин Канады
11.10.2023 02:30 Алина Груднева

Среди убитых на фестивале в Израиле оказался гражданин Канады

В Израиле в результате террористической атаки ХАМАСа подтверждена гибель гражданина Канады.

Директор школы в Ванкувере подтвердил информацию, что ее выпускник Бен Мизрахи был на музыкальном фестивале на юге страны, когда напали террористы.

По предварительным данным, молодой человек был изначально взят в плен. Позже стало известно, что канадец убит. 

По словам раввина из Ванкувера Джоната Инфельда, родители Мизрахи уже отправились в Израиль.

"Я был с его семьей. У меня нет слов. Я еще никогда не ходил с такими тяжелыми визитами в дом. В такой ситуации даже нечего сказать", - сказал он.

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