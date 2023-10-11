



Среди убитых на фестивале в Израиле оказался гражданин Канады

В Израиле в результате террористической атаки ХАМАСа подтверждена гибель гражданина Канады.



Директор школы в Ванкувере подтвердил информацию, что ее выпускник Бен Мизрахи был на музыкальном фестивале на юге страны, когда напали террористы.



По предварительным данным, молодой человек был изначально взят в плен. Позже стало известно, что канадец убит.



По словам раввина из Ванкувера Джоната Инфельда, родители Мизрахи уже отправились в Израиль.



"Я был с его семьей. У меня нет слов. Я еще никогда не ходил с такими тяжелыми визитами в дом. В такой ситуации даже нечего сказать", - сказал он.