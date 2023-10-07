



Среди убитых фельдшер Аарон Хаимов – MDA

Маген Давид Адом сообщила, что старший фельдшер и водитель скорой помощи Аарон Хаимов убит сегодня утром, 7 октября.



Палестинские террористы застрелили его в машине скорой помощи MDA, когда он направлялся для оказания помощи жертвам в своем родном городе Офаким, когда разворачивалось скоординированное нападение на Израиль со стороны ХАМАСа из сектора Газа.



Хаимов был 25-летним женатым отцом двоих детей. У него остались родители, братья и сестры и большая семья.



Хаимов начал свою карьеру в MDA в качестве волонтера после окончания средней школы. Позже он присоединился к организации в качестве фельдшера скорой помощи и водителя машины скорой помощи.



В заявлении MDA говорится, что Хаимов всегда образцово выполнял свои обязанности и первым реагировал на чрезвычайные ситуации.



"Он был человеком, который ставил благо других и ценность жизни превыше всего остального — в том числе и сегодня, в это трагическое утро", — сообщил генеральный директор MDA Эли Бин.

