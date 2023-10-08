



Список погибших солдат ЦАХАЛа





ЦАХАЛ опубликовал имена 26 военнослужащих, погибших в первый день войны с ХАМАСом. Среди них:



- Полковник Йонатан Штейнберг, 42 года, из Самарии, бригада Нахаль.



- Капитан Адир Абуди, 23 года, из Модиина, командир базы резервистов.



- Капитан Йотам Бен Бест, 24 года, из Бат-Хефера, командир учебного подразделения.



- Сержант Офир Циони, 21 год, из Йокнеам-Илит, командир отделения в 51-м батальоне.



- Старший сержант Адер Бен Симон, 20 лет, из Наве Зив, командир отделения базы резерва.



- Сержант Ор Асту, 21 год, из Беэр-Шевы, прапорщик логистики в 51-м батальоне.



- Подполковник Сахар Махлуф, 36 лет, из Модиина, штаб связи 481.



- Сержант Эфик Розенталь, 20 лет, из Кфар-Менахема, боец в Маглан.



- Сержант-майор Янай Каминка, 20 лет, из Хадассы, солдат службы тыла.



- Лейтенант Ор Мозес, 22 года, из Ашдода, база резерва.



- Сержант Омри Нив Фейрштейн, 20 лет, из Гиватаима, боец спасательной службы тыла.



- Капрал Двир Лиша, 21 год, из Ницан, боец 51-го батальона.



- Сержант Аден Алон Леви, 19 лет, Нирит, командир отделения службы тыла.



- Сержант Юваль Бен Яаков, 21 год, живет в Кфар-Менахеме, боец 77-го батальона.



- Капрал Гай Безек, 19 лет, Гиватаим, боец 51-го батальона.



- Рядовой Нерия Ахарон Негри, 18 лет, Тальмон, боец спасательной службы тыла.



- Рядовой Наама Бони, 19 лет, Афула, командир отделения в 77-м батальоне.



- Лейтенант Йефтах Йебец, 23 года, Рамат-Хашарон, офицер в Маглан.



- Сержант Идо Харош, Мицпе Рамон, боец 77-го батальона.



- Лейтенант Йоав Малиев, 19 лет, Кирьят-Оно, офицер связи 77-го батальона.



- Капрал Натаниэль Янг, 20 лет, Тель-Авив, боец 13-го батальона.



- Майор Хен Бухрис, 26 лет, Ашдод, заместитель командира подразделения Маглан.



- Капитан Ор Йосеф Ран, 29 лет, Итамар, командир группы в Довдеван.



- Капрал Ади Груман, 19 лет, живет в Хогле, боец 414-го батальона.



- Старший сержант Амир Фишер, 22 года, Тель-Авив, боец в Довдеван.



- Лейтенант Идо Эдри, 24 года, Гибтон, офицер пехоты.