Список погибших солдат ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал имена 26 военнослужащих, погибших в первый день войны с ХАМАСом. Среди них:
- Полковник Йонатан Штейнберг, 42 года, из Самарии, бригада Нахаль.
- Капитан Адир Абуди, 23 года, из Модиина, командир базы резервистов.
- Капитан Йотам Бен Бест, 24 года, из Бат-Хефера, командир учебного подразделения.
- Сержант Офир Циони, 21 год, из Йокнеам-Илит, командир отделения в 51-м батальоне.
- Старший сержант Адер Бен Симон, 20 лет, из Наве Зив, командир отделения базы резерва.
- Сержант Ор Асту, 21 год, из Беэр-Шевы, прапорщик логистики в 51-м батальоне.
- Подполковник Сахар Махлуф, 36 лет, из Модиина, штаб связи 481.
- Сержант Эфик Розенталь, 20 лет, из Кфар-Менахема, боец в Маглан.
- Сержант-майор Янай Каминка, 20 лет, из Хадассы, солдат службы тыла.
- Лейтенант Ор Мозес, 22 года, из Ашдода, база резерва.
- Сержант Омри Нив Фейрштейн, 20 лет, из Гиватаима, боец спасательной службы тыла.
- Капрал Двир Лиша, 21 год, из Ницан, боец 51-го батальона.
- Сержант Аден Алон Леви, 19 лет, Нирит, командир отделения службы тыла.
- Сержант Юваль Бен Яаков, 21 год, живет в Кфар-Менахеме, боец 77-го батальона.
- Капрал Гай Безек, 19 лет, Гиватаим, боец 51-го батальона.
- Рядовой Нерия Ахарон Негри, 18 лет, Тальмон, боец спасательной службы тыла.
- Рядовой Наама Бони, 19 лет, Афула, командир отделения в 77-м батальоне.
- Лейтенант Йефтах Йебец, 23 года, Рамат-Хашарон, офицер в Маглан.
- Сержант Идо Харош, Мицпе Рамон, боец 77-го батальона.
- Лейтенант Йоав Малиев, 19 лет, Кирьят-Оно, офицер связи 77-го батальона.
- Капрал Натаниэль Янг, 20 лет, Тель-Авив, боец 13-го батальона.
- Майор Хен Бухрис, 26 лет, Ашдод, заместитель командира подразделения Маглан.
- Капитан Ор Йосеф Ран, 29 лет, Итамар, командир группы в Довдеван.
- Капрал Ади Груман, 19 лет, живет в Хогле, боец 414-го батальона.
- Старший сержант Амир Фишер, 22 года, Тель-Авив, боец в Довдеван.
- Лейтенант Идо Эдри, 24 года, Гибтон, офицер пехоты.