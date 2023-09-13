



Спецпосланник ООН: террористы вооружены лучше, чем силы безопасности ПА

Палестинские террористические организации вооружены намного лучше, чем силы безопасности Палестинской автономии.



Такое заявление сделал специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд на саммите по борьбе с терроризмом в Герцлии.



По его словам, силы безопасности ПА практически не имеют оружия для борьбы с группировками, особенно теми, что базируются в Иудее и Самарии.



"Систематический поток этого оружия наряду с финансированием террористических группировок создает массовые беспорядки. Это еще больше подрывает ПА и ее систему безопасности", - подчеркнул Веннесланд.



Дипломат добавил, что ситуация ухудшится, если координация в сфере безопасности между Израилем и ПА не будет улучшена.