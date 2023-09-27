



Спецпосланник ООН "крайне обеспокоен" ситуацией вокруг Газы

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд "крайне обеспокоен" напряженностью в Газе.



Соответствующее заявление он сделал в среду, 27 сентября.



"Жители Газы достаточно пострадали и заслуживают большего, чем просто возвращение к миру", - сказал он.



По словам дипломата, ООН ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы улучшить жизнь жителей Газы.



Обеспокоенность он выразил из-за роста напряженности между Израилем и палестинцами на фоне продолжающихся беспорядков на границе с Газой, в ответ на которые ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа.