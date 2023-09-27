Спецпосланник ООН "крайне обеспокоен" ситуацией вокруг Газы
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд "крайне обеспокоен" напряженностью в Газе.
Соответствующее заявление он сделал в среду, 27 сентября.
"Жители Газы достаточно пострадали и заслуживают большего, чем просто возвращение к миру", - сказал он.
По словам дипломата, ООН ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы улучшить жизнь жителей Газы.
Обеспокоенность он выразил из-за роста напряженности между Израилем и палестинцами на фоне продолжающихся беспорядков на границе с Газой, в ответ на которые ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа.