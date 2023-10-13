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Спецназ МАГАВа спасает раненых солдат под шквальным огнем в Нир-Ам
13.10.2023 14:56 Аркадий Бочаровский

Спецназ МАГАВа спасает раненых солдат под шквальным огнем в Нир-Ам


В ходе боевых действий спецназ МАГАВа получил сообщение о раненых солдатах, находящихся в осаде под шквальным огнем вооруженных террористов, расположенных в районе кибуца Нир-Ам.

С момента получения сообщения они вышли на связь и достигли района поселения, где началась  интенсивная перестрелка с вооруженными террористами, и это при том, что они вели поиск раненых солдат. Одновременно с боем бойцы обнаружили группу раненых солдат разной степени тяжести, отстреливавшихся в танке и ожидающих помощи.

Под сильным огнем и при уничтожении большого количества террористов в этом районе бойцы подразделения прикрытия тактической бригады спасли раненых солдат и передали их для оказания медицинской помощи.

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