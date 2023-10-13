



Спецназ МАГАВа спасает раненых солдат под шквальным огнем в Нир-Ам



В ходе боевых действий спецназ МАГАВа получил сообщение о раненых солдатах, находящихся в осаде под шквальным огнем вооруженных террористов, расположенных в районе кибуца Нир-Ам.



С момента получения сообщения они вышли на связь и достигли района поселения, где началась интенсивная перестрелка с вооруженными террористами, и это при том, что они вели поиск раненых солдат. Одновременно с боем бойцы обнаружили группу раненых солдат разной степени тяжести, отстреливавшихся в танке и ожидающих помощи.



Под сильным огнем и при уничтожении большого количества террористов в этом районе бойцы подразделения прикрытия тактической бригады спасли раненых солдат и передали их для оказания медицинской помощи.