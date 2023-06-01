



Специальный комитет рассмотрит апелляцию на условно-досрочное освобождение Дакки

В среду было отказано в досрочном освобождении террориста Валида Дакки, но комитет по условно-досрочному освобождению также назначил слушание в специальном комитете по условно-досрочному освобождению.



Причина отказа в освобождении заключалась в том, что совет по условно-досрочному освобождению решил, что у него нет юрисдикции для обсуждения этого вопроса.



Обычно те, кто приговорен к пожизненному заключению, должны пройти слушания в специальном комитете, но условно-досрочное освобождение Дакки было заслушано обычным комитетом.



Ортал Тамам, племяннице солдата ЦАХАЛа Моше Тамама, убитого террористической ячейкой Дакки, сообщили, что апелляция была передана в обычный комитет из-за “человеческой ошибки”.