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Специальный комитет рассмотрит апелляцию на условно-досрочное освобождение Дакки
01.06.2023 11:02 Наталья Богинская

Специальный комитет рассмотрит апелляцию на условно-досрочное освобождение Дакки

В среду было отказано в досрочном освобождении террориста Валида Дакки, но комитет по условно-досрочному освобождению также назначил слушание в специальном комитете по условно-досрочному освобождению.

Причина отказа в освобождении заключалась в том, что совет по условно-досрочному освобождению решил, что у него нет юрисдикции для обсуждения этого вопроса.

Обычно те, кто приговорен к пожизненному заключению, должны пройти слушания в специальном комитете, но условно-досрочное освобождение Дакки было заслушано обычным комитетом.

Ортал Тамам, племяннице солдата ЦАХАЛа Моше Тамама, убитого террористической ячейкой Дакки, сообщили, что апелляция была передана в обычный комитет из-за “человеческой ошибки”.

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