



Спасли людей в Реим и Сдероте: героические истории трех отважных израильтян



Три простых израильтянина спасали мирных жителей, попавших в зону террористического вторжения, рассказывли о трудных местах, героических спасениях и причинах, побудивших их выйти под огонь, чтобы помочь другим



Ранним утром в субботу, 7 октября, Рами Давидьян из мошава Патиш в северном Негеве получил звонок с просьбой помочь спасти сына друга, который находился на фестивале в Реим.



"Около 11 часов утра я уже понимал картину", - вспоминает он. "Тот же сын друга послал другу моего друга ориентир, который находился недалеко от места, где я нахожусь, и по дороге за этим парнем я увидел других убегающих молодых людей, раненых на деревьях, в садах, на плантациях, и я их тоже подобрал".



С этого момента Давидьян включается в круглосуточную гонку по спасению все новых и новых людей. "Очень быстро мы с друзьями создали частный общественный центр, чтобы организовать места для ночлега этих молодых людей, разделились на команды, и нас было уже шестеро", - говорит он.





Давидьян вспоминает: "Ужасно. Мы находили много тел, видели раненых, раненных в спину, в плечи, с вывихами, с переломами. Я ходил накрывать тела полотенцами, которые были у меня в машине, а потом возвращался, чтобы их вынести. Это очень тяжело. Мне было очень страшно, потому что все было под обстрелом террористов и ЦАХАЛа, стреляли с двух сторон. Невозможно не бояться. Я без оружия, без каски или шлема, но вот такой , какой я есть, иду спасать".



Давидьян делится одним из многих случаев: "Я получил ориентировку и телефонный звонок от девушки, которая рассталась со своими друзьями и рассказала, что рядом - какие-то парни, но она не знала, что это шесть террористов. Она была с ними в каком-то арыке вади. Я поговорил с ней, сказал, чтобы она не вешала трубку, и всю дорогу сигналил ей в машине, чтобы она знала, когда я к ней приеду. Когда я приехал, я был в шоке, когда увидел перед собой террористов, но, к счастью, они подумали, что я из службы безопасности, и подняли руки, а поскольку я немного говорю по-арабски, я спросил их твердым голосом: "Откуда вы? ?", они ответили, что из Газы, и я попросил их лечь на пол. Они легли на пол, я посадил девушку в машину и сказал им, опять же твердым голосом: "Оставайтесь здесь, я скоро вернусь за вами", - и мы умчались оттуда".





Рахели Малек-Бода, журналист газеты Макор Ришон, поехала на юг для написания статьи, но, увидев всю серьезность ситуации, решила отложить все и мобилизовалась для спасения жителей из их домов в зоне боевых действий: "Я присоединилась к гуманитарной организации "Лев Ахад", с которой также ездила в Турцию и на Украину для оказания помощи в спасении, но за это время поступило так много просьб о спасении, что я уже не интересовалась статьей, а почувствовала, что просто обязана им помочь. Им нужны были команды с машинами, и я приехала на большой машине".



Журналист рассказывает: "Там были пожилые люди, которые оказались запертыми в доме, боялись и не знали, что делать, и мы их оттуда вытащили. Была также ультраортодоксальная семья, у которой весь дом был разрушен, а дети плакали и боялись, и мы их спасли. Нам позвонил человек, у которого кончился кислородный баллон, а привезти его было некому, и в итоге мы поехали в "Яд Сара" в Беэр-Шеве и привезли его. Мы выезжали из Беэр-Шевы в Сдерот, спасали и привозили людей в Беэр-Шеву и снова возвращались, причем каждый выезд в Сдерот сопровождался сиренами, ракетами и стрельбой. Были моменты, когда мы опускались на землю и боялись, что по улице ходят террористы. Мне было страшно. Я не знаю, почему я это сделала. Я просто была с машиной и увидела, что некому этим заниматься".



Нери Ледерберг и его друг организовали вечеринку в субботу, но когда пришло известие о нападении ХАМАСа, их планы изменились: "В разгар вечеринки нам позвонили по поводу глухого человека, и мы прервали ее, отправив отдыхающих по домам. Мы с другом развезли солдат по разным местам, и я понял, что нужна моя помощь, а поговорить не с кем, поэтому я поехал в Беэр-Шеву в центр "Лев Эхад" и на своем грузовике должен был разгрузить оборудование с вечеринки". В Сдероте в свете звонков по WhatsApp с призывами спасать людей мы с напарником немедленно отправились туда", - сказал он.



"Мы отправились спасать людей в Сдерот с огнетушителем и молотком, поскольку не были вооружены. Мы присоединились к спасателям, чтобы понять, где мы нужны, вывезли первую семью и поехали дальше. Сначала мы выводили людей и семьи из домов без оружия, но потом к нам присоединились вооруженные команды. Я впервые занимаюсь чем-то подобным, мне никогда раньше не доводилось спасать людей так, как за эти три дня, но цель важнее всего. Я не герой и не я здесь главное. Народ Израиля и его готовность помогать друг другу - вот он настоящий герой".



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