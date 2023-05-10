



Сожжен автобус, по ошибке въехавший в Восточный Иерусалим



Силы безопасности Израиля готовились к распространению эскалации на дополнительные арены, и ряд инцидентов, произошедших прошлой ночью (вторник), свидетельствует о высокой напряженности. В Восточном Иерусалиме было совершено нападение на водителя автобуса, автобус подожжен. В Шарон был произведен выстрел на улицах поселения Бат-Хефер.



Автобус был подожжен и сгорел дотла - водитель получил легкие ранения и был доставлен в больницу "Хадасса" Хар Ха-Цофим в Иерусалиме. "Мы увидели горящий автобус в нескольких десятках метров от нас", - рассказал прибывший на место происшествия врач скорой помощи. "Водитель рассказал нам, что он по ошибке въехал в этот район, а когда его увидели, его атаковали, но ему удалось убежать на заправку".

