Новости » Арабо-израильский конфликт
Современный израильский военный корабль впервые атаковал Газу
17.10.2023 10:27 Анатолий Кравченко

Современный израильский военный корабль впервые атаковал Газу

В ходе нынешней войны с ХАМАСом современные корабли "Саар-6" впервые были использованы для атак на Газу, сообщил в понедельник ЦАХАЛ.

Атаки с кораблей "Оз" и "Маган Саар 6" нанесли удары по инфраструктуре ХАМАСа, предназначенной для сборки оружия, а также по позициям и наблюдательным пунктам военно-морских коммандос ХАМАСа.

Военно-морские корабли имеют на борту 18 различных современных технологических и высокоточных боевых систем, большая часть которых была разработана в Израиле, и три из них полностью вступили в строй за последние полгода.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы