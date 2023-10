В ходе нынешней войны с ХАМАСом современные корабли "Саар-6" впервые были использованы для атак на Газу, сообщил в понедельник ЦАХАЛ.



Атаки с кораблей "Оз" и "Маган Саар 6" нанесли удары по инфраструктуре ХАМАСа, предназначенной для сборки оружия, а также по позициям и наблюдательным пунктам военно-морских коммандос ХАМАСа.



Военно-морские корабли имеют на борту 18 различных современных технологических и высокоточных боевых систем, большая часть которых была разработана в Израиле, и три из них полностью вступили в строй за последние полгода.



GAZA WAR - REVEALED: IDF navy's cutting edge Saar 6 carries out its first attack on Gaza: https://t.co/TjGqTYV65Q