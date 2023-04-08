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Советник по нацбезопасности: ответный удар ЦАХАЛа "не был слабым"
08.04.2023 20:07 Алина Груднева

Советник по нацбезопасности: ответный удар ЦАХАЛа "не был слабым"

Ответный удар Армии обороны Израиля по целям ХАМАСа в Газе и Ливане не был слабым.

Такое заявление в интервью 12-му каналу сделал советник по нацбезопасности Цахи Анегби .

"Если бы ответ был слабым, мы бы увидели реакцию ХАМАСа и "Хизбаллы" на крупные удары по Газе и Ливану. Цели в Ливане были выбраны таким образом, чтобы не вызвать ответных действий", — подчеркнул Анекби.

По его словам, цели в Ливане были выбраны таким образом, благодаря которому ответа не последовало.

"То же самое и в Газе, был нанесен значительный удар по ряду целей. Они не отреагировали, что показывает, что сдерживание существует", - добавил он.

Советник по нацбезопасности заверил, что это еще не конец.
 

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