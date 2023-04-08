



Советник по нацбезопасности: ответный удар ЦАХАЛа "не был слабым"

Ответный удар Армии обороны Израиля по целям ХАМАСа в Газе и Ливане не был слабым.



Такое заявление в интервью 12-му каналу сделал советник по нацбезопасности Цахи Анегби .



"Если бы ответ был слабым, мы бы увидели реакцию ХАМАСа и "Хизбаллы" на крупные удары по Газе и Ливану. Цели в Ливане были выбраны таким образом, чтобы не вызвать ответных действий", — подчеркнул Анекби.



По его словам, цели в Ливане были выбраны таким образом, благодаря которому ответа не последовало.



"То же самое и в Газе, был нанесен значительный удар по ряду целей. Они не отреагировали, что показывает, что сдерживание существует", - добавил он.



Советник по нацбезопасности заверил, что это еще не конец.

