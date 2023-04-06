



Совет Безопасности ООН соберется по вопросу о насилии в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Иерусалиме, где израильская полиция столкнулась с верующими-мусульманами на Храмовой горе, за которыми последовали ракетные обстрелы Израиля из Газы и ответные удары ЦАХАЛа.



Заседание в четверг пройдет за закрытыми дверями и было созвано Объединенными Арабскими Эмиратами — представителем Лиги арабских государств в совете — и Китаем, сообщили The Times of Israel в среду два дипломата ООН от стран, входящих в группу.



Это будет четвертая экстренная сессия, проводимая Советом Безопасности по израильско-палестинской напряженности с момента создания правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу чуть более трех месяцев назад.



Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, который будет информировать членов Совета Безопасности о последних событиях на заседании в четверг, заявил в своем заявлении в среду, что он “потрясен картинами насилия внутри мечети ” на территории Храмовой горы.



“Я обеспокоен очевидным избиением палестинцев израильскими силами безопасности и большим количеством арестов. Я также категорически против накопления и использования палестинцами фейерверков и камней внутри мечети”, — сказал Веннесланд, резко критикуя обе стороны за их поведение в столкновениях, которые произошли в ночь со вторника на среду.



“Этот священный период и места поклонения должны быть безопасными и мирными для религиозных размышлений, учитывая, что почти 600 000 человек посетили Святые места в Иерусалиме с начала Рамадана. Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров всех сторон отказаться от подстрекательства, подстрекательской риторики и провокационных действий”, — сказал Веннесланд.



“Исторический статус-кво Святых мест должен быть сохранен в соответствии с особой ролью Иорданского Хашимитского Королевства, — сказал он. - Лидеры всех сторон должны действовать ответственно и воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности”.



“Беспорядочные ракетные обстрелы из Газы неприемлемы и должны быть прекращены, — добавил Веннесланд. - ООН остается в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами для деэскалации ситуации”.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был “шокирован и потрясен” увиденными кадрами, на которых израильские силы безопасности избивают людей в мечети Аль-Акса, заявил в среду его представитель.



