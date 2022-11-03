



Совершивший теракт в Иерусалиме опубликовал фото "Львиного логова"

Террорист, совершивший 3 ноября нападение а Старом городе, за несколько часов до этого выложил в своем аккаунте в Instagram видео и фото с членами группировки "Львиное логово".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Как сообщалось ранее, застреленным террористом оказался 20-летний житель Бейт-Ханин Бадер Амер.

В результате нападения ножевые ранения средней степени тяжести получил полицейский. Еще двое правоохранителей получили легкие ранения.