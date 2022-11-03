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Совершивший теракт в Иерусалиме опубликовал фото "Львиного логова"
03.11.2022 12:13 Алина Груднева

Совершивший теракт в Иерусалиме опубликовал фото "Львиного логова"

Террорист, совершивший 3 ноября нападение а Старом городе, за несколько часов до этого выложил в своем аккаунте в Instagram видео и фото с членами группировки "Львиное логово".

 
Об этом сообщает "Аруц Шева".
 
Как сообщалось ранее, застреленным террористом оказался 20-летний житель Бейт-Ханин Бадер Амер.
 
В результате нападения ножевые ранения средней степени тяжести получил полицейский. Еще двое правоохранителей получили легкие ранения.

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