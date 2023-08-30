Совершен теракт в Иерусалиме
Вечером, 30 августа, в Иерусалиме был совершен теракт.
По предварительным данным, совершено нападение террориста с ножом.
Неизвестный напал на израильтян. Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, израильтянин в возрасте около 25 лет получил ранения средней степени тяжести на станции скоростного трамвая.
По предварительным данным, террориста нейтрализовали. Пострадавшим оказали первую помощь, после его их госпитализировали в больницу.
זירת פיגוע דקירה באזור תחנת רכבת קלה, שבטי ישראל בירושלים.— מה חדש.❓ (@Gloz111) August 30, 2023
המחבל חוסל במקום.. pic.twitter.com/h5TMFock0O