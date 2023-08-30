



Совершен теракт в Иерусалиме

Вечером, 30 августа, в Иерусалиме был совершен теракт.



По предварительным данным, совершено нападение террориста с ножом.



Неизвестный напал на израильтян. Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, израильтянин в возрасте около 25 лет получил ранения средней степени тяжести на станции скоростного трамвая.



По предварительным данным, террориста нейтрализовали. Пострадавшим оказали первую помощь, после его их госпитализировали в больницу.