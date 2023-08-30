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Совершен теракт в Иерусалиме
30.08.2023 21:18 Алина Груднева

Совершен теракт в Иерусалиме

Вечером, 30 августа, в Иерусалиме был совершен теракт.

По предварительным данным, совершено нападение террориста с ножом.

Неизвестный напал на израильтян. Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, израильтянин в возрасте около 25 лет получил ранения средней степени тяжести на станции скоростного трамвая.

По предварительным данным, террориста нейтрализовали.  Пострадавшим оказали первую помощь, после его их госпитализировали в больницу.

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