



Сотрудник ШАБАК: так Исламский джихад пытается сломать баланс

Ади Карми, бывший высокопоставленный сотрудник ШАБАКа, выступил на радио 103FM и рассказал об операции "Щит и стрела" и о том, как террористическая организация "Исламский джихад" пытается “изменить баланс” в конфликте с Израилем.



"Эта экстремистская организация, с благословения Ирана, которая постоянно пытается проводить качественные атаки, - сказал он в - Мы помним его атаки из 1990-х годов, смертоносные взрывы в автобусах. Джихад и сейчас пытается проявлять изощренность".



"Попытка запускать ракеты из Иудеи и Самарии меняет баланс, это нечто стратегическое, чего еще не было. Сейчас мы можем сказать, что он не получил эту возможность, но он пытался ее развить. Он пытался консолидироваться с помощью финансирования и обучения, создать инфраструктуру, которая могла бы осуществить эту атаку, и нам удалось помешать ему".