



Сотрудница ООН осудила "Исламский джихад" и потеряла работу

В ООН уволили Сару Маскрофт - главу одного из офисов организации, обслуживающих палестинцев.



Как сообщает Times of Israel, Маскрофт уволили после того, как она осудила террористов "Исламского джихада" в своем посте в социальных сетях.



"Я рада видеть, что соглашение о прекращении огня положило конец боевым действиям, затрагивающим как палестинцев, так и израильских гражданских лиц. Такой беспорядочный ракетный обстрел "Исламского джихада", провоцирующий ответный удар Израиля, осуждается. Безопасность всех гражданских лиц имеет первостепенное значение - необходимо соблюдать режим прекращения огня", - написала она.



После этого сотрудница ООН столкнулась со шквалом критики со стороны пропалестинских активистов. Она удалила пост, принесла извинения, и позже закрыла свой аккаунт в Twitter.



В ООН заявили, что Сара Маскрофт будет назначена на новый пост. Неясно, останется ли она в Восточном Иерусалиме.