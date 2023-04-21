



Сотни людей отметят День независимости в Хомеш

В Самарии пройдут торжества, во время которых сотни людей соберутся в ешиве Хомеш для праздничной утренней молитвы и прославления в День независимости Израиля в среду.

Мероприятие под руководством Иегуды Каца пройдет под названием “Празднование независимости евреев в Хомеше “ и станет первым подобным празднованием после отмены Закона о размежевании месяц назад.



“Нет более подходящего места для празднования Дня независимости, чем Хомеш“, — сказал глава Совета Самарии Йоси Даган, который когда-то жил в бывшем поселении Са-Нур, эвакуированном вместе с остальными жителями Гуш-Катиф в 2005 году.



Ожидается, что Даган, который неустанно работал над отменой закона, примет участие в мероприятии и расскажет о своей радости от возможности отпраздновать независимость евреев в Хомеш.



“После многих лет усилий и напряженной работы мы устранили позор депортации из северной Самарии, — сказал Даган. - Дух поселения, любовь к земле и преданность души — нет ничего более подходящего, чем празднование Дня Независимости в Хомеш. От этой огромной силы мы будем регулировать Хомеш и вернем все поселения в северной Самарии“.



“Мы готовимся принять в иешиве сотни и тысячи любителей земли, которые придут вместе с нами отпраздновать отмену ужасного закона, то есть закона о разъединении, — сказал Шмуэль Ванди, глава ешивы Хомеш, относительно подготовки к событию. - Приглашаем всех вместе с нами поблагодарить за отмену закона и потребовать, чтобы ешива и здания Хомеш были отрегулированы до того, как будет дан ответ государства в БАГАЦ относительно Хомеш“.



