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Сорвана попытка нападения на въезде в поселение Кирьят-Арба
18.11.2022 08:31 Алина Груднева

Сорвана попытка нападения на въезде в поселение Кирьят-Арба

Палестинский подросток задержан с ножом на въезде в поселение Кирьят-Арба.

 
Это произошло утром, 18 ноября.

"Силы ЦАХАЛа и офицер гражданской службы безопасности, проводившие обычную оперативную деятельность, недавно опознали молодого палестинца, вызвавшего у них подозрения. Был проведен обыск, в ходе которого у него обнаружили нож. Мальчика задержали и передали для дальнейшего расследования", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Уточняется, что нападение не было совершено. Подозреваемого арестовали без единого выстрела. Его передали ШАБАКу.

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