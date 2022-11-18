



Сорвана попытка нападения на въезде в поселение Кирьят-Арба

Палестинский подросток задержан с ножом на въезде в поселение Кирьят-Арба.

Это произошло утром, 18 ноября.



"Силы ЦАХАЛа и офицер гражданской службы безопасности, проводившие обычную оперативную деятельность, недавно опознали молодого палестинца, вызвавшего у них подозрения. Был проведен обыск, в ходе которого у него обнаружили нож. Мальчика задержали и передали для дальнейшего расследования", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что нападение не было совершено. Подозреваемого арестовали без единого выстрела. Его передали ШАБАКу.