



Сообщения о запуске ракеты из Дженина по Израилю



Бригады "Эль-Аяш", террористическая группировка из района Дженина, связанная с ХАМАСом, сегодня утром в пятый раз объявила о том, что выпустила ракету по мошаву Рам Он в региональном совете Гильбоа.



В опубликованном террористами сообщении утверждается, что запуск был произведен в ответ на утреннее восхождение евреев на Храмовую гору: "Мечеть Аль-Акса - это красная черта, которую мы не позволим пересечь".



Региональный совет Гильбоа в связи с этим опубликовал сообщение: “В связи с появившимися в последний час различными публикациями, включающими фотографии очередного ракетного обстрела территории совета, мы хотели бы сообщить следующее: мы находимся в постоянном контакте с армией, которая знакома с этим вопросом и расследует его. На первый взгляд, это старые фотографии, поэтому нельзя утверждать, что это достоверное сообщение. По результатам первых прочесываний пока нет ничего не обнаружено, в то же время силы ЦАХАЛа продолжают проводить прочесывание в этом районе”.