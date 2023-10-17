Новости » Арабо-израильский конфликт
Солдаты второй раз в жизни спасли от смерти пережившего Холокост человека
17.10.2023 12:52 Анатолий Кравченко

Солдаты второй раз в жизни спасли от смерти пережившего Холокост человека

Солдаты ЦАХАЛ спасли 90 - летнего жителя кибуца у границы с Газой, который пережил Холокост.

Майор Рои и его солдаты из бригады "Кфир" обнаружили мужчину, который скрывался в своем бомбоубежище, поскольку сотни террористов ХАМАСа захватили его кибуц,  а многие были хладнокровно убиты. Дрожащими руками пожилой человек держался за пистолет, и поначалу в нем чувствовалась паника.

Однако, как только он узнал знакомую эмблему Армии обороны Израиля на их форме, его охватило облегчение. "Этот момент отражает мои чувства во время освобождения из Холокоста", - признался он Рои, который не смог установить имя этого пожилого человека.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы