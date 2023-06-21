



Солдаты стреляли поверх голов поселенцев



Десятки поселенцев прибыли вчера вечером в Хавара после теракта в Эли, в котором были убиты четыре человека и еще четверо получили ранения. Израильтяне бросали камни в районе к западу от Рамаллы, подожгли два автомобиля в Хаваре и пытались поджечь дом в деревне. Палестинцы сообщили, что четыре человека получили ранения.



На перекрестке Бейт-Фурик в Самарии был солдаты стреляли поверх голов поселенцев, после того, как те отказались разблокировать дорогу. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что "десятки израильтян собрались на въезде в Бейт-Фурик, пытаясь войти в деревню". Прибывшие на место силы ЦАХАЛа разогнали собравшихся, применив средства для разгона демонстраций и стрельбу в воздух. Инцидент будет расследован".

من إحراق المستوطنين للمحاصيل الزراعية في أراضي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. pic.twitter.com/kCyolXUyle — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 20, 2023

Служба безопасности опасалась возможности беспорядков в Хаваре, аналогичных событиям, произошедшим в деревне после убийства братьев Янив. Силы безопасности были развернуты для предотвращения столкновений между поселенцами и арабами по всей Иудее и Самарии. Оценив ситуацию, ЦАХАЛ решил усилить силы в Иудее и Самарии.