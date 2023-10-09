



Солдаты по ошибки застрелили сотрудников "Хеврат Хашмаль"

Из-за напряженной ситуации ЦАХАЛ уже не в первый раз попадает в своих. Так сегодня сотрудник и охранник "Хеврат Хашмаль" были убиты огнем наших сил в районе Керем-Шалом. Когда они прибыли на местность для осмотра и устранения неполадки, солдаты приняли их за террористов.



Об этом сообщили в "Хеврат Хашмаль".



“Сотни сотрудников "Хеврат Хашмаль" в настоящее время работают под огнем, чтобы устранить повреждения и восстановить электроснабжение жителей в любом месте и в любое время”.