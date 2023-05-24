



Солдаты "Голани" приговорены к тюрьме за избиение палестинца

В среду, 24 мая, трое солдат "Голани" были приговорены к тюремному заключению за участие в инциденте, в результате которого военные избили палестинца.



Инцидент имел место в прошлом месяце.



Двое солдат приговорены к 60 дням заключения, а третий признан виновным в "превышении служебных полномочий вплоть до риска для жизни или здоровья". Его приговорили к 40 суткам тюремного заключения.



Трое фигурантов дела были дополнительно осуждены за "воспрепятствование правосудию". Их понизят в звании до рядовых.



Суд над четвертым военнослужащим, который обвиняется в нападении, жестоком обращении при отягчающих обстоятельствах, угрозах в отношении потерпевшего палестинца, злоупотреблении властью, превышении полномочий, угрожающем жизни или здоровью, воспрепятствовании правосудию и неподобающем военнослужащему поведении, продолжается. Он останется под стражей до 30 мая.



Согласно обвинительному заключению, четверо солдат посадили палестинца в свой джип во время планового патрулирования в Иудее и Самарии в конце апреля и привезли его в "укромное место". Там его якобы высадили уже избитым. Палестинец, как утверждается, получил ранения разной степени тяжести.

